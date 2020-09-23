Самку лося с тремя детенышами убил алтайский браконьер

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали 35-летнего жителя села Павловск, которого подозревают в незаконной охоте. Жертвами браконьера стали лосиха и три ее годовалых детеныша, сообщает краевое управление МВД.

По предварительной информации, мужчина застрелил диких животных в нарушение действующего законодательства, не имея лицензии. Он использовал незарегистрированное охотничье ружье. Разделывать и перевозить мясо мужчине помогал один из его знакомых.

Подозреваемых в браконьерстве задержали в момент перевозки туш убитых животных.

– Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ «Незаконная охота». По предварительным оценкам, нанесенный в результате противоправных действий ущерб может составить более одного миллиона рублей – отмечают в ведомстве.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.

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