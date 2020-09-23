Нового главу управления по безопасности назначили в Алтайском крае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Управление по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае возглавил полковник Михаил Плешивцев. 22 сентября нового руководителя представили коллективу, пишет пресс-служба правительства региона.

Ранее Михаил Плешивцев много лет работал в органах внутренних дел МВД России, Управлении Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю. С 2018 года возглавлял центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по региону. С января этого года занимал должность начальника ремонтно-технического центра ГУ МЧС России по краю. Михаил Плешивцев –полковник внутренней службы в отставке.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что перед новым руководителем и всем коллективом учреждения стоит задача качественного повышения эффективности работы.

Михаил Плешивцев поблагодарил за доверие и заверил, что все возложенные на управление задачи будут решены.

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