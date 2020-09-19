Тренировочные полеты «Стрижей» и учения танкистов: как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города

На учениях загорелся бронетранспортер. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 18 сентября, в Барнауле прошли показательные выступления пилотажной группы «Стрижи», танковой части, которая базируется недалеко от Топчихи и техники МЧС.

Как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Летчики исполнились фигуры высшего пилотажа – штопор, бочку, колокол, замок и прочие фигуры в акватории Оби.

Как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города. Фото: Олег УКЛАДОВ

На правом берегу развернулись учения танкистов, один БТРов даже специально подожгли, а спасатели молниеносно ликвидировали возгорание.

Как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Танки Т-80 и Т-72 сурово вращали башнями, в это время один из «Стрижей» грохотал в небе, создавая иллюзию серьезной ситуации, потом загорелся бронетранспортер, его потушили спасатели. МЧСники также отработали эвакуацию пострадавших людей. Потом дали детям полазить по технике, было интересно. Немного подвела погода – был дождь и ветер, если бы не это, народу пришло бы больше. Но детей и так хватало – их привозили посмотреть группами на технику, - рассказал фотокорреспондент «КП-Барнаул» Олег Укладов.

Как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Основные мероприятия запланированы на субботу, 19 сентября. Выступление "Стрижей" начнется в 17.00.

Как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как в Барнауле прошла подготовка ко Дню города. Фото: Олег УКЛАДОВ