На биатлонном комплексе в Барнауле состоится "Эстафета поколений"

"Эстафета поколений"

26 сентября на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» состоится "Эстафета поколений", в которой вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты которые только начинают свой спортивный путь.

Стоит отметить, что подобные соревнования проводятся только в Барнауле. В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 70 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай.

Эстафетная гонка традиционно включает 6 этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревнуются на кроссовой дистанции, на последних этапах на лыжероллерах . Эстафета передается от младших к старшим участникам.

"Эстафета поколений" — хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие ветераны — известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в когда были в юношеском возрасте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы.