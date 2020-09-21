ВТБ открыл регистрацию на участие в онлайн-хакатоне ВТБ More.Tech

Начался прием заявок молодых ИТ-специалистов на участие в онлайн-хакатоне ВТБ More.Tech, который состоит из двух треков и пройдет 8-11 октября. Регистрация продлится до 4 октября включительно, заявки могут подавать команды из 2−5 человек или отдельные специалисты. В рамках мероприятия пройдут митапы с экспертами ВТБ по методологиям DevOps и Agile, мастер-классы и карьерные консультации.

Участие в хакатоне может быть интересно специалистам с опытом разработки приложений под iOS или Android, знаниями любого языка программирования - для back-end; навыками в области компьютерного зрения, опытом в full-stack разработке, умением работать с React/Angular - для front-end.

Онлайн-хакатон More.Tech включает два трека:

- web-трек: разработка антифрод-системы нового поколения для web-приложений банков;

- mobile-трек: распознавание автомобилей и формирование кредитной заявки на выбранные машины;

Заявки можно подать по ссылке: https://changellenge.com/event/moretech-vtb/

Призовой фонд хакатона составит 900 тысяч рублей, принять участие в соревновании смогут также студенты и выпускники вузов по инженерным, техническим и профильным специальностям.

Участники за четыре дня смогут полностью погрузиться в проекты, работа будет построена по принципу Dive-Create-Impact: 15% времени — изучение задания и генерация идей, 60% — реализация решения, 25% — доработка и подготовка презентации. На протяжении всех четырех дней хакатона участникам будут помогать менторы из ИТ-блока ВТБ.

«ВТБ продолжает масштабную цифровую трансформацию, для решения стратегических задач мы привлекаем к работе лучших ИТ-специалистов. Онлайн-хакатон ВТБ More.Tech – это прекрасная площадка для обмена мнениями, идеями и возможность для молодых талантливых ребят проявить свои навыки, получить поддержку менторов ВТБ, стать частью нашей команды и включиться в решение, пожалуй, самых интересных и амбициозных на рынке технологических задач», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Организация хакатонов – это важный элемент в реализации стратегии по укреплению позиции банка ВТБ как привлекательного работодателя в области высоких технологий. Такие мероприятия проводятся наряду с программами стажировок для IT-специалистов, взаимодействием с вузами и продвижением бренда в профессиональной ИТ-среде. Формат хакатона позволяет нам шире охватывать целевую аудиторию и знакомить ее с работой банка изнутри, а ребятам дает массу возможностей проявить себя. Уверен, что благодаря мероприятию мы привлечем еще больше молодых талантливых специалистов, которые внесут свой вклад в процессы цифровой трансформации бизнеса банка», – отметил руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.