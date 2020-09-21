АлтГТУ приглашает на курсы по подготовке к творческим экзаменам Фото: предоставлено пресс-службой

Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ приглашает на курсы подготовки к творческим экзаменам.

Курсы пройдут с 1 октября 2020 года по 15 июля 2021 года и полугодовые курсы - с 1 февраля по 15 июля 2021 года для подготовки к поступлению на направления подготовки «архитектура», «дизайн архитектурной среды» и «графический дизайн».

Уточнить информацию и записаться на курсы можно по телефонам: 8 983-187-00-21, 8(3852) 68-35-87.