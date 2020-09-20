В Барнауле один автомобиль «запрыгнул» на другой

Скриншот видео Антона Молчанова из паблика "Барнаул 22"

20 сентября в Барнауле у "Ноева ковчега" произошла авария с участием двух легковых автомобилей. При этом Toyota как бы "запрыгнула" на Nissan, образовав пирамидку.

В группе "Барнаул 22" горожане недоумевают - как такое могло произойти, и сравнивают это ДТП со сценами из фильма "Форсаж", а также с любовными сценами.

- Nissan выехал на дорогу, ед (Toyota Carina ED, - прим. ред.) крутанула рулём, кинуло на бок, - предположил один из пользователей паблика.

На место вызывали сотрудников Аварийного комиссариата.

Также сегодня произошло ДТП у ТРЦ "Арена". В Госавтоинспекции Барнаула сообщили, что водитель 1998 года рождения на Datsun on-do допустил столкновение с Toyota Harrier (водитель 1969 года рождения). В результате пострадал водитель Datsun, ему оказана медпомощь в Горбольнице № 1, госпитализация не потребовалась. Сейчас сотрудники полиции по факту проводят проверку.

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