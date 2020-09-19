Барнаульца на «Крузаке» будут судить за попытку дать взятку гаишнику

Дело расследует СУ СК. Фото: Олег УКЛАДОВ

Может, договоримся? На 41-летнего жителя Барнаула завели уголовное дело за покушение на дачу взятки гаишнику. Инспектор остановил водителя «Тойота Ленд Крузер» в июне этого года на участке трассы «Чуйский тракт» в Троицком районе за нарушение.

- Находясь в служебном автомобиле, мужчина с целью избежать административной ответственности, положил деньги в сумку, находящуюся между водительским и пассажирским сидением, - сообщает региональный следственный комитет.

Но полицейский оказался честным и деньги не взял, все кончилось уголовным делом по ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СК.