+6 смертей: ковидная статистика в Алтайском крае скачет вверх на третьем этапе снятия ограничений

Коронавирус в Алтайском крае на 20 сентября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Алтайском крае выявлено 73 зараженных коронавирусом, сообщает оперштаб. Ранее за 24 часа выявлялось около 60 новых инфицированных, потом статистика пошла вверх. И это на фоне третьего этапа снятия ковидных ограничений.

При этом наблюдается и рост смертельных случаев за сутки. Так, за минувшие 24 часа – умерло 6 человек (из них непосредственно от коронавирусной инфекции – трое). Несколько дней назад скончались семеро человек. Ранее в сутки, в основном, регистрировали 3-4 смерти.

С начала пандемии количество инфицированных в крае достигло 12 987. Количество выписанных – 11 635 человек. Всего на 20 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3 273 человека. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких – 130 и 55 соответственно.

За весь период скончалось 424 ковидных больных, от коронавируса - 169.

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