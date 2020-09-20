Погода в Барнауле 20-21 сентября 2020 года: тепло вернулось

Погода в Барнауле 20-21 сентября 2020 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайский гидрометцентр сообщил о погоде в Барнауле на 20-21 сентября 2020 года.
Так, по его данным, сегодня днем, 20 сентября, столбик термометра поднимется до +19…+21 градусов. Будет сухо и солнечно. Ветер небольшой, 3-8 метров в секунду.
А завтра, 21 сентября, будет еще теплее.
- Температура днем +22…+24 градусов, юго-восточный ветер 6-11 метров в секунду, без осадков, - говорят синоптики.
В других территориях Алтайского края погода 20 и 21 сентября будет такой же. Только местами утром 21 сентября ожидается туман. А в некоторых районах возможны порывы ветра до 13-16 метров в секунду.
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