Стало известно, когда в Барнауле включат отопление

Если батареи не потеплеют после 22 сентября - обращайтесь в управляющую компанию Фото: Анна СЕМИНА

Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил дату включения отопления в городе.

В пятницу, 18 сентября, глава Барнаула подписал постановление, согласно которому, с 22 сентября в городе официально стартует отопительный сезон. Касается это всех сфер жизнедеятельности. Напомним, ранее в особом порядке начали подключать объекты социальной инфраструктуры – больницы, детские сады, школы. Жилые дома также могли получить теплые батареи, но по заявлению. Теперь же подключение плановое – для всех.

Также в случае повышения температуры наружного воздуха по заявлению собственников подачу тепловой энергии в многоквартирный жилой дом можно будет приостановить, - добавили в пресс-службе администрации краевой столицы.

По информации городского комитета по энергоресурсам и газификации, в настоящее время отопление уже запущено в ряде социальных, образовательных и медицинских учреждений города. В том случае, если сезон начнется, а в доме так и не появится тепло, то в этом случае стоит обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в дежурные службы города.