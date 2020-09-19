Соцсети: отмывать похабное слово на памятнике Ленину в Барнауле пришлось полицейскому

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Подписчики известного паблика «Омбудсмен полиции» возмутились тем, что похабную надпись на памятнике Ленину в центре Барнаула пришлось отмывать полицейскому.

- Изнутри раздирает от злости! Это насколько надо не уважать своих подчинённых, чтобы заставить устранять надписи, - пишет анонимный подписчик сообщества.

В пресс-службе регионального МВД на вопрос, действительно ли пришлось полицейскому устранять надпись, сообщили, что сотрудник проводил осмотр, мыть монумент его никто не заставлял.

Мы связались с фотокорреспондентом Amic, который запечатлел полицейского у памятника.

- Там были другие люди, которые отмывали краску. Полицейский действительно просто осматривал памятник и в этот момент попал в кадр, - рассказала Екатерина Смолихина.

Напомним, все произошло 17 сентября. Автора непристойного художества сразу задержали, это оказалась 51-летняя женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 214 УК РФ (Вандализм).