Определился инвестор, готовый вложиться в строительство дороги в обход Барнаула

Рабочая встреча губернатора Виктора Томенко с будущими инвесторами Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с представителями «Газпромбанка», которые высказались о готовности участвовать в финансировании строительства дороги в обход Барнаула, с мостом через Обь.

В основном речь на встрече шла о практике банковского сопровождения государственных контрактов и проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Помимо этого были представлены схемы лизинга, по которым можно выгодно обновить дорожную, коммунальную, пассажирскую и медицинскую технику и многое другое.

- По итогам встречи Виктор Томенко поручил руководителям профильных министерств Алтайского края детально изучить предложения представителей «Газпромбанка» и разработать конкретные схемы сотрудничества, - отмечают в правительстве.

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