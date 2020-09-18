Экс-директора НИИСС Лисавенко будут судить за мошенничество

Институту был причинен ущерб в размере более 3 миллионов 800 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ФГБНУ «Научно исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Алтайскому краю, с 2016 по 2018 годы обвиняемый занимал разные должности в институте и знал точные данные о реальном количестве выращенной продукции. Из корысти он специально занижал этот показатель, укрывая реальные цифры от бухучета, а затем продавал неучтенный товар третьим лицам.

- В результате мошеннических действий директора, Институту был причинен ущерб в размере более 3 миллионов 800 тысяч рублей, что является особо крупным размером, - отметили в следкоме.

Мужчина полностью признал свою вину, дело передано в суд. Кроме того, по гражданскому иску на автомобиль обвиняемого наложен арест.

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