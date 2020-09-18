Девятилетнего мальчика сбили в Барнауле

Госпитализация ребенку не потребовалась Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии с участием девятилетнего мальчика. В пятницу, 18 сентября, его сбили в Барнауле.

Дорожно-транспортное происшествие, произошло около полудня в районе дома №167 по улице Гущина. Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2» сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте и в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате наезда автомобиля школьник получил травмы. Медицинскую помощь ему оказали в больнице №1, при этом госпитализация не потребовалась. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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