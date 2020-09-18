В Барнауле на «зебре» сбили женщину и девушку

Одна из пострадавших получила многочисленные травмы Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг вечером, 17 сентября, в Барнауле на пешеходном переходе сбили женщину. Еще одна аналогичная ситуация произошла минувшим утром.

Первыми об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». По их словам авария произошла в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Интернациональной. Водитель «Жигулей» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В городской Госавтоинспекции пояснили, что за рулем ВАЗа находился 22-летний водитель, а сбил он 68-летнюю женщину. С многочисленными травмами ее госпитализировали в городскую больницу №1.

Еще одного пешехода также на переходе сбили этим утром. Очевидцы рассказывают, что авария произошла в районе дома №2 по улице Балтийской. Под колесами «Жигулей» оказалась девушка. О ее состоянии не сообщается.

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