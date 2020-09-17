На Алтае будут судить трио несовершеннолетних автоугонщиков

Уголовное дело передали в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби завершили расследование уголовного дела в отношении трех несовершеннолетних жителей. Они обвиняются в угоне автомобилей и краже.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Алтайскому краю, в июне этого года подростки увидели возле жилого дома в городе припаркованный автомобиль. На нем не было сигнализации, поэтому ребята решили прокатиться на машине: они незаконно проникли в салон автомобиля, а затем выехали со двора дома.

Кстати, за несколько дней до этого два 17-летних подростка из этой же компании аналогичным способом угнали еще один автомобиль, чтобы покататься.

- В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в мае 2020 года 15-летний подросток, проник в подвальное помещение многоквартирного дома и похитил велосипед и запасные колеса к нему на общую сумму около 4 тысяч рублей, - добавили в следкоме.

Уголовное дело передали в суд. Также следователь внес представлении в органы системы профилактики для устранения причин и условий, которые способствовали совершению преступлений.

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