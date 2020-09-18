Глава Барнаула обратился к жителям города

Основные мероприятия в честь Дня города пройдут 18 и 19 сентября Фото: Анна СЕМИНА

Глава города Барнаула Вячеслав Франк в преддверии 290-летия краевой столицы обратился к ее жителям с просьбой о соблюдении мер безопасности.

- 18 и 19 сентября в Барнауле пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 290-летнему Юбилею Барнаула. За время ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, мы все соскучились по праздникам. Эпидемиологическая обстановка в городе и крае позволила перейти к третьему этапу снятия ограничений. Это позволяет провести большинство мероприятий, подготовленных к Юбилею краевой столицы, - говорит глава города.

По его словам, программа празднования юбилея Барнаула будет насыщена всевозможными мероприятиями, но все-таки, пожалуй центральным событием станет выступление пилотажной группы «Стрижи». Тем не менее, несмотря на послабления, следует не забывать об элементарных правилах безопасного поведения, которые сохранят здоровье.

- Дорогие земляки, прошу вас не забывать, что в городе, как и во всем Алтайском крае, сохраняется масочный режим! Во время посещения праздничных мероприятий используйте маски, соблюдайте безопасную дистанцию, - продолжает градоначальник. - Пусть день города оставит о себе только яркие впечатления и теплые воспоминания. Берегите себя и здоровье близких вам людей!

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