Детский омбудсмен взяла на контроль происшествие в барнаульской школе

Инцидент произошел после уроков Фото: Олег УКЛАДОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева выясняет обстоятельства происшествия в барнаульской школе № 27. Напомним, 17 сентября один из учащихся выпрыгнул из окна второго этажа школы на спор.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, омбудсмен уже пообщалась с учительницей, которая вела последний урок у класса, а также посмотрела записи с камер видеонаблюдения.

-С руководством городского комитета образования уполномоченный по правам ребенка обсуждает дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в учебном учреждении, - отметили в администрации региона.

Сейчас Ольга Казанцева находится в больнице, где проходит лечение пострадавший ребенок.Ранее сообщалось, что он сломал руку и ногу. Мотивом для такого поступка послужил спор с одноклассниками. Прокуратура уже проводит проверку по данному факту.

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