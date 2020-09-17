Поспорили на 3 тысячи рублей: в Барнауле ученик выпрыгнул из окна школы

В школе вызвали скорую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

«Что за школа без прикола», - одна из любимых фраз нынешних школьников. Правда, приколы иногда выходят из-под контроля. Так, 17 сентября в одной барнаульских гимназий школьник на спор выпрыгнул из окна второго этажа. По данным очевидцев затея обернулась переломами руки и ноги.

О происшествии сообщается в паблике «Барнаул 22». По словам свидетелей, подросток выпрыгнул, поспорив на 3 тысячи рублей. В администрации Барнаула подтвердили факт ЧП и добавили, что инцидент произошел после уроков, когда никого не было в классе.

- Учитель повел класс в гардероб. Несовершеннолетний, поспорив с одноклассниками, остался в кабинете и выпрыгнул из окна второго этажа. Исполняющий обязанности директора-заместитель директора по учебно-воспитательной работе вызвала скорую помощь и родителей ребёнка, - отметили в пресс-службе мэрии.

Ребенок приземлился на газон, и, благо, остался жив. Буквально через две минуты к нему подбежали исполняющий обязанности директора и его заместитель. Фельдшер медпункта до приезда медиков оказала ему первую медицинскую помощь. С травмами пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Кстати, мальчика характеризуют, как спокойного, доброжелательного и ответственного. С его слов, он решился на такой поступок именно из-за спора.

Данным фактом уже занимается краевая прокуратура. Ведомство проводит проверку по сообщению о происшествии.

- По данному факту организована проверка деятельности органов системы профилактики, в том числе образовательного учреждения на предмет соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних в период образовательного процесса, - пояснили в прокуратуре.

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