СК проводит проверку после угона автомобиля тремя подростками в Алейском районе

СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-11T04:36:05+03:00

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Алтайские следователи проводят доследственную проверку по факту угона автомобиля в Алейском районе. Подозреваемыми стали три подростка, сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 8 сентября этого года в одном из сел Алейского района несовершеннолетние решили угнать машину, припаркованную у одного из домов. Один из подростков открыл незапертую дверь и сел в автомобиль, а его товарищи начали толкать транспортное средства.

Следователи изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU