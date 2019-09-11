СК проводит проверку после угона автомобиля тремя подростками в Алейском районе
Алтайские следователи проводят доследственную проверку по факту угона автомобиля в Алейском районе. Подозреваемыми стали три подростка, сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю.
По предварительным данным, 8 сентября этого года в одном из сел Алейского района несовершеннолетние решили угнать машину, припаркованную у одного из домов. Один из подростков открыл незапертую дверь и сел в автомобиль, а его товарищи начали толкать транспортное средства.
Следователи изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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