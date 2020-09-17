В СГК рассказали, кто уже получил тепло в Барнауле и как подать заявку

Официально отопительный сезон в Барнауле еще не стартовал Фото: Сибирская генерирующая компания

В Барнауле, по данным на 16 сентября, тепло уже получают 9 многоквартирных домов по заявкам от управляющих компаний. Также отопительный сезон начинается в 72 школах, двух детских садах и восьми медучреждениях краевой столицы.

В Сибирской генерирующей компании отметили, что официально отопительный сезон в Барнауле еще не стартовал. Но заявку можно подать досрочно с 7 сентября. Некоторые объекты уже воспользовались такой возможностью.

Подключиться к отоплению досрочно могут жилые дома и социальные учреждения, если они уже получили паспорта готовности. Это подтверждает, что все оборудование проверено. Если вы проживаете в многоквартирном доме, то вам нужно решить с соседями вопрос о необходимости подачи тепла и обратиться с заявкой в обслуживающую организацию (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК и т. д.).

- Если управляющей домом компании нет, то при наличии паспорта готовности дома жители пишут заявление, в котором зафиксированы согласия на досрочную подачу отопления и подписи всех собственников жилья в доме в 100%-ном объеме, - отметили в компании.

После заявления УК или другие представители дома должны направить письмо с заявкой по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13, либо передать его с нарочным; направить копию заявления на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Напомним, официально отопительный сезон стартует лишь после того, как среднесуточная температура воздуха в течении пяти суток не будет превышать +8 градусов. Последнюю неделю она колеблется от +9 до +16,8 градусов.

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