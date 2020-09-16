В Алтайском крае на 100% подготовились к отопительному сезону

Иван Гилев. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Топливно-энергетический комплекс Алтайского края готов к предстоящему отопительному сезону на 100%. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев сегодня на заседании Правительства края, которое прошло 16 сентября.

Все подготовительные работы должны были провести до 15 сентября. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, это удалось. Теперь муниципальные образования должны получить паспорта готовности. Проверки Ростехнадзор начнет проводить 21 сентября.

Особое внимание уделили закупке топлива, его уже начали поставлять.

Министр предложил заранее запустить теплоснабжение, не дожидаясь установленных температурных показателей.

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