Стало известно, почему в Барнауле провалился асфальт

Вокруг ямы поставили ограждение. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

16 сентября в Барнауле на перекрестке улиц Ленина и Профинтерна провалился асфальт. В Сибирской генерирующей компании пояснили, что произошло подмывание грунта под дорогой. Это случилось из-за повреждения магистральной теплосети диаметром 600 мм, что неудивительно, ведь данному теплопроводу уже 61 год.

В данный момент повреждение локализовано, вокруг ямы установили ограждение. Сейчас специалисты откачивают воду, после откачки начнут ремонтировать трубопровод.

В компании составляют список домов, которые попадут под отключение. Специалисты анализируют ситуацию и пытаются продумать схемы перевода потребителей на резервные сети, чтобы отключенных домов было как можно меньше.

Пострадавших из-за провала асфальта нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вход в метро открылся»: в Барнауле провалился огромный кусок асфальта

Под землю ушел пешеходный переход вместе со светофором (подробнее)