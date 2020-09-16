«Вход в метро открылся»: в Барнауле провалился огромный кусок асфальта

На месте провала образовалась огромная яма. Фото: скриншот с видео

В Барнауле на перекрестке улиц Ленина и Профинтерна провалился асфальт. На пешеходном переходе образовалась огромная дыра. В соцсетях очевидцы делятся снимками инцидента.

Вместе с дорожным покрытием под землю ушел и светофор. Однако даже под землей он не оставил службу и продолжил показывать пешеходам запрещающие и разрешающие движение знаки. Правда, его зеленый сигнал стал выглядеть теперь иронично. Как подметили подписчики в паблике «Barnaul22», это «дорога в ад». Другие пользовали стали шутить, что наконец-то открыли вход в легендарное барнаульское метро.

На самом деле, стало известно, что яма образовалась из-за прорыва горячей воды. На видеозаписях видно, как оттуда идет пар.

К счастью, пострадавших нет. Но теперь жители близлежащих домов стали переживать, что из-за этой аварии у них могут отключить горячую воду.

В краевой столице асфальт не первый раз уже уходит из-под ног. Один из самых громкий провалов случился в 2016 году. Тогда вместе с асфальтом под землю ушел автомобиль. Глубина ямы составила около метра.

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