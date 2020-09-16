Алтайского депутата хотят уволить

Здание АКЗС. Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат АКЗС Василий Железовский скоро может остаться без работы. Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, Железовский получил уведомление о сокращении с должности замдиректора спортивной школы, заведующего бассейном «Аквамарин» в Камне-на-Оби. «Политсибру» пишет, что сам депутат подтвердил эту информацию. Но он уверен, что этот документ ему предоставили люди, которые не имели таких прав. Железовский считает, что директор Каменской спортивной школы Елена Букреева, которая распорядились его сократить, пришла на свою должность незаконно, так как у главы города и председателя комитета по физической культуре администрации района на тот момент не было полномочий для ее назначения.

Депутат рассказал, что его трудовые права не раз нарушали. Теперь он намерен ждать решения суда. Если в суде признают назначение Букреевой незаконным, то уведомление о сокращении потеряет свою силу.

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