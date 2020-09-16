«Стерлядь зафарширована»: на Алтае арбитражного судью подозревают во взяточничестве

Как предполагает следствие, Городов, получив еще одну взятку в 500 тысяч рублей, отправил недовольное сообщение, мол, маловато будет. Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября на официальном сайте квалификационной коллегии судей Алтайского края появилась информация о приостановлении полномочий судьи Арбитражного суда Алексея Городова.

По результатам процессуальной проверки следственного управления СК РФ по Алтайскому краю получены достаточные данные о получении судьей взяток в крупных и особо крупных размерах. Речь идет о шести эпизодах, в пяти из них взяткодателем фигурирует один и тот же человек.

Отчет вскрытых фактов коррупции начинается с 2010 года. Тогда судья за «нужное решение», по версии следствия, получил автомобиль по заниженной цене – «скидка» от реальной рыночной стоимости составила 360 тысяч рублей.

Следующий эпизод датируется апрелем 2016 года, и тут уже фигурирует взятка в 500 тысяч рублей. За эту сумму Городов якобы признал банкротом предприятие взяткодателя по упрощенной процедуре и утвердил конкурсным управляющим «нужного человека».

В июле 2016-го арбитражный судья, по версии следствия, получает из того же «кошелька» еще полмиллиона и за это освобождает давшего взятку от большого долга банку.

Любопытно, что по информации нашего источника, в переписке в WhatsApp взятка маскируется другими словами, к примеру «вареники с капустой», «мед», «варево».

В августе того же года судья отправил своему потенциальному взяточному «клиенту» фото снегохода со словами: «Очень хочу». Взамен предполагалось, что суд вынесет нужное решение. После того, как все «обязательства» сторон были выполнены, судья напоминает о том, что ждет вознаграждения. Причем переписка между парочкой продолжается стиле секретных агентов:

«Стерлядь, говорят, клюет дуром», - в таком стиле пишет судья сообщение своему должнику.

«Я полностью готов. Рыба клюнула. Фаршируем», - отвечает «должник».

Но, как гласит народная мудрость - аппетиты растут во время еды. В апреле 2017 года Городов, как предполагает следствие, получив от своего «левого источника доходов» еще одну взятку в 500 тысяч рублей, отправил недовольное сообщение, мол, маловато будет… По версии следствия в тот момент он ждал мзды в 2 миллиона рублей.

В процессе проверки также вскрылся факт получения взятки в 2,5 млн рублей. Уже от другого просителя. За эту сумму арбитражный судья якобы принял решение, по которому два жилых дома и земельный участок остались у фактического собственника, а не переданы в конкурсную массу предприятия-банкрота. Фактического владельца дома сумели убедить, что дело в его пользу может разрешить только таким образом.

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