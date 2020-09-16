Мэр Москвы Собянин направил в Алтайский край гуманитарную помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин направил в Алтайский край гуманитарную помощь на безвозмездной основе. Он предоставил средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Сейчас в край доставили более 31 тысячи защитных костюмов. Скоро прибудут еще шесть машин. Общее количество антиковидных комбинезонов составит более 170 тысяч. Также регион получит 500 тысяч медицинских масок, защитные очки, пульсоксиметры и респираторы.

На сегодняшний день в Алтайском крае 12 716 заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявлено еще 65 инфицированных. В данный момент проходят лечение 928 человек, из них в госпиталях находятся 921 пациент, амбулаторное лечение получают семь пациентов.

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