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Коронавирус Covid-19

Продавцы нескольких отделов на Китайском рынке заразились коронавирусом

Одна из женщин находится на аппарате искусственной вентиляции легких
Анна Перевощикова
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Одна из женщин находится на аппарате искусственной вентиляции легких

Одна из женщин находится на аппарате искусственной вентиляции легких

Фото: Олег УКЛАДОВ

Три продавца отделов Китайского рынка в Барнауле заразились коронавирусом. Как сообщил читатель «Комсомолки» Артем Молотов, одна из зараженных – его тетя, сейчас она находится в тяжелом состоянии. В Роспотребнадзоре отметили, что пока по этому поводу информации не было.

По словам Артема, женщины работают в соседних отделах. Как это обычно бывает, одна заразила другую, а там и у третьей появились симптомы.

- Моя тетя пять дней лежала дома, думала, что простуда – пройдет. А потом, когда совсем плохо стало, вызвала медиков, и ее отправили в больницу. Взяли тест – коронавирус подтвердился. Болеет тяжело, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, - отметил мужчина.

Женщине уже за 60 и она входит в группу риска. Минздрав неоднократно отмечал, что именно люди старшего возраста переносят болезнь тяжело, так как у них имеются хронические заболевания. Кстати, и две другие инфицированные продавщицы переносят инфекцию не лучшим образом.

В краевом управлении Роспотребнадзора пояснили, что никаких данных насчет заражения на рынке у них нет. Оперативно получить комментарий у руководства рынка не удалось.

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