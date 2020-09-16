Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 сентября 2020 года составило 12 716

На сегодняшний день проходят лечение 928 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 65 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших составило 12 716.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в Барнауле – 30, в Бийске – девять, в Хабарском районе – три, в Новоалтайске, Первомайском, Благовещенском, Троицком, Шелаболихинском районах – по два заболевших, в Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Каменском, Ключевском, Крутихинском, Кулундинском, Курьинском, Кытмановском, Петропавловском, Солтонском, Тюменцевском районах – по одному заболевшему.

Также за прошедшие 24 часа выздоровело 82 пациента. За все время пандемии из больниц края выписали 11 387 человек. Зарегистрировано семь смертельных случаев, из них от коронавирусной инфекции скончалось три человека. За весь период умер 401 человек. На сегодняшний день проходят лечение 928 человек, из них в госпиталях находятся 921 пациент, амбулаторное лечение получают семь пациентов.

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