В барнаульском ГИБДД объяснили огромные очереди на регистрацию автомобилей

За просрочку регистрации в 10 дней после покупки автомобилей, владельцу грозит штраф.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ГИБДД Барнаула объяснили, почему на регистрации новых автомобилей образуются огромные очереди. Ранее барнаульские автомобилисты пожаловались, что не могут поставить на учет свои машины из-за нескончаемых очередей на регистрацию. Через «Госуслуги» записаться можно, но и там ближайшее свободное время, по словам автомобилистов, есть только через полтора-два месяца. А ведь за просрочку в 10 дней после покупки автомобиля, владельцу грозит штраф.
В Госавтоинспекции «Толку» пояснили, что есть две причины долго ожидания: резкий рост числа регистраций автомобилей и реорганизация структуры.
– Все пункты города Барнаула, которые находились в помещении сторонних организаций, перемещены сейчас в единый пункт, который располагается по адресу: улица 10-я Западная, 26. В настоящий момент перемещены два пункта, – рассказал начальник РЭО ГИБДД УМВД России по Барнаулу Алексей Брютов.
По словам представителя ГИБДД, в ближайшее время проблема должна разрешиться, а пока горожан просят немного потерпеть.
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