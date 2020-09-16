Танцовщицу эротического жанра в Барнауле осудили за употребление наркотиков ради похудения

Девушка занималась эротическими танцами.
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В Барнауле осудили бывшую танцовщицу за употребление наркотиков. Об этом сообщает помощник прокурора Мария Берглизова.
Девушка танцевала эротические танцы и, видимо, была недовольна своей фигурой. В интернете она вычитала о чудесных свойствах одного наркотического средства. Было написано, что оно помогает похудеть. Чтобы сбросить лишний вес, танцовщица не раз его приобретала и употребляла.
– Результатами такого приема путем вдыхания стали потеря 10 килограммов и судимость по ч.1 ст. 228 УК РФ, – сообщает помощник прокурора Мария Берглизова.
Хоть девушка и заботилась о своей фигуре, ее действия признаны как незаконные. Это приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Ей назначили наказание в виде штрафа размером семь тысяч рублей.
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