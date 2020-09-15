В Барнауле мужчина убил знакомую канцелярским ножом

Нож. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула будут судить по обвинению в убийстве знакомой. Правоохранители завершили расследование, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в конце июня мужчина выпивал в квартире со своей 50-летней знакомой. Ранее они уже жили вместе, но отношения не сложились из-за того, что женщина могла позволить себе не ночевать дома, а также злоупотребляла спиртным.

Спустя некоторое время хозяин квартиры предложил ей вновь попробовать наладить отношения, но знакомая отказалась и стала оскорблять его. В ответ на это мужчина разбил ей нос. Однако женщина не успокоилась и продолжила ругаться.

– Движимый чувством обиды, обвиняемый канцелярским ножом нанес ей не менее 5 ранений в шею, руки и ноги, от которых она скончалась на месте происшествия, – отмечают в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд.

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