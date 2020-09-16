В барнаульских детских садах появятся дополнительные места

Места появятся в нескольких детсадах. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В 2020 году в Барнауле появится 405 дополнительных мест в детских садах. Чтобы детей было, куда разместить, в учреждениях оборудуют помещения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Возможность расширения появилась у садиков №16, 18, 23, 78, 131, 133, 141, 153, 154, 157, 160, 180, 193, 209, 210, 218. В них появится 405 мест для детей до трех лет. На это направили 40 миллионов рублей, из них восемь – из городского бюджета, остальные деньги – из краевого.

Сейчас в группах проводятся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. Рабочие ремонтируют веранды, устанавливают сантехнику, отделывают пол и стены в помещениях. Все работы планируется завершить до конца года.

Напомним, с 15 сентября младшеклассникам изменили меню горячего питания. Теперь им будут давать творожную запеканку, сосиски и куриные биточки.