В меню для младших классов Барнаула появились творожная запеканка, биточки, сосиски

При этом в приоритете на завтрак остается молочная каша. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 сентября в Барнауле запускается новый вариант меню горячего питания для школьников начальных классов. В нем, в частности, предусмотрены биточки из курицы, творожная запеканка, сосиски. При этом в приоритете на завтрак остается молочная каша, сообщили в горадминистрации.

По словам зампредседателя комитета по образованию Натальи Михальчук, в первые две недели учебного года в школах вели постоянный мониторинг питания и рассматривали обращения родителей. В итоге меню решили пересмотреть. Пока оно составлено на две недели. При необходимости меню снова скорректируют.

- Жалобы были связаны с тем, что меню первой смены и второй разительно отличаются (в первой смене не было мяса, - прим.ред.). Уже сегодня мы видим измененное меню. В рацион учащихся первой смены добавлены блюда из рыбы, мяса, - отметила Марина Понкрашева, председатель комитета по социальной политике Барнаульской Гордумы.

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