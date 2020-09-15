Бывший замглавы Барнаула пытался обжаловать приговор за коррупцию

Суд апелляционной инстанции в целом признал приговор законным и обоснованным Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд отклонил жалобу бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко на приговор Индустриального суда города по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере,пишет прокуратура Алтайского края.

Ранее мы сообщали, что бывшего чиновника задержали оперативные сотрудники УФСБ России с поличным. Более того, против него собрали внушительную доказательную базу, так что еще на этапе предварительного следствия Алексеенко полностью признал свою вину.

Суд назначил ему пять лет строгого режима, штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Помимо этого его лишили права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на три года.

– Суд апелляционной инстанции в целом признал приговор законным и обоснованным, жалобу адвоката о применении положений ст. 73 УК РФ и назначении наказания условно отклонил, – резюмировали в ведомстве.

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