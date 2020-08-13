День города 2020 в Барнауле растянут на несколько дней

Украсить краевую столицу планируют уже к 10 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздновать День города в Барнауле в 2020 году будут несколько дней, сообщает пресс-центр мэрии. Проводить все мероприятия будут с учетом требований Роспотребнадзора.

Основные праздничные события пройдут 19 сентября, но поскольку мероприятий много, их решили растянуть на несколько дней. Так, 16 сентября проведут церемонию вручения свидетельств о занесении на городскую «Доску Почета «Слава и гордость Барнаула». 18 сентября в ДК Барнаула пройдет торжественное открытие Дня города. В этот же день на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники подразделений федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России и сотрудников спецподразделений.

В праздничном оформлении Барнаула к его 290-летию отразят различные отрасли жизни города: архитектурную, транспортную, промышленную, культурную, образовательные и другие. Украсить краевую столицу планируют уже к 10 сентября.

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