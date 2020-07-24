2020-07-24T13:54:42+03:00
Происшествия

Пожарная машина столкнулась с поездом в Алтайском крае, один человек погиб

Два вагона сошли с путей, автомобиль превратился в груду металла
Константин Санталов
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Пожарная машина столкнулась с поездом в Алтайском крае, один человек погиб.Пожарная машина столкнулась с поездом в Алтайском крае, один человек погиб.
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В Алтайском крае днем 24 июля поезд столкнулся с пожарной машиной. В результате случившегося один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Все произошло в 15:21 на железнодорожном переезде 183 км перегона Озерки – Цаплино. В краевом управлении МВД отмечают, что пожарный автомобиль двигался со стороны села Тальменка в направлении села Озерки.

Пожарная машина столкнулась с поездом в Алтайском крае, один человек погиб.

Пожарная машина столкнулась с поездом в Алтайском крае, один человек погиб.

Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора, и в этот момент столкнулся с проходящим порожним грузовым составом. На снимках видно, что машина превратилась в груду искореженного металла и восстановлению не подлежит.

По оперативной информации, в результате происшествия погиб водитель и пострадали 3 пассажира автомобиля. Кроме того, два вагона поезда сошли с путей.

На месте происшествия.

На месте происшествия.

На месте работают восстановительные поезда со станций Алтайская и Камень-на-Оби, а также оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

Из-за аварии на 45 минут задержан пассажирский поезд № 140 сообщением БарнаулАдлер. Принимаются все меры для ввода поезда в график. Движение осуществляется по соседнему пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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