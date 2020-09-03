Не хлебом единым: детский омбудсмен рассказала, как должен выглядеть бесплатный обед для школьников

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, еда, в первую очередь, должна быть безопасной и разнообразной Фото: Анна СЕМИНА

Правительство России пообещало обеспечить всех без исключения учеников с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием. Казалось бы, надо радоваться, но родители алтайских школьников забили тревогу – еда в корне не соответствует их ожиданиям.

Не успел учебный год начаться, как тут же наступило первое разочарование: вместо полноценного обеда ученики одной из барнаульских школ получили знакомый еще с голодных советских времен набор: гречка, сыр, хлеб с маслом и чай с сахаром. Ни тебе мяса, ни тебе овощей и фруктов…

По словам уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольги Казанцевой, организация питания осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами. Рекомендации были разработаны специалистами Роспотребнадзора.

- В основу методических рекомендаций положены принципы здорового питания, способствующие укреплению здоровья и снижению риска развития заболеваний, - отвечает Ольга Александровна по время онлайн-конференции на сайте Алтайского края. - Так, согласно рекомендациям Роспотребнадзора завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Завтрак для обучающихся 1-4 классов должен содержать 12-16 г. белка, 12-16 г. жира, 48-60 г углеводов. Ассортимент блюд должен быть разнообразным и может включать крупяные, творожные, мясные, рыбные блюда, молочные продукты, блюда из яиц, овощи, макароны и напитки.

При этом если у школьника есть показания на лечебное питание, то для такой категории обучающихся должно быть отдельное меню, в соответствии с утвержденным набором продуктов для данной патологии.

- Обед должен включать закуску, горячее первое, второе блюдо и напиток. Мониторинг горячего питания, в том числе на предмет соответствия меню, проводится учредителем образовательной организации, государственными и муниципальными органами управления образованием и органом управления общеобразовательной организацией, - добавляет детский омбудсмен.

В том случае, если нарушения, по мнению родителей, имеют место быть, то они будут рассматриваться Роспотребнадзором, уполномоченным по правам ребенка с привлечением муниципальных органов управления образованием.

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