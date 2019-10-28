Съехал на обочину и умер: в Барнауле скончался известный футбольный тренер

В субботу, 26 октября, не стало известного барнаульского футбольного тренера Виталия Жилкина. Его сердце остановилось на 57-м году жизни.

Накануне он вместе со своими воспитанниками должен был отправиться на турнир в Томск. В субботу заехал на базу, взял мячи, провел обычную тренировку. И, как говорится, ничего не предвещало беды.

После тренировки Жилкин отправился по своим делам. Ближе к вечеру забеспокоились, что он не отвечает на звонки. А это было для него совсем нехарактерно. Но при этом телефон был доступен. Стали вычислять по месту положения телефона и… нашли…

Автомобиль стоял на обочине на улице Эмилии Алексеевой. Виталий Жилкин находился в салоне. Без дыхания… Что с ним произошло – пока непонятно. Это сможет определить только экспертиза. Пока медики озвучили две версии: инфаркт или тромб.

В воскресенье «динамовцы», собрав волю в кулак, вышли на матч против команды из Горно-Алтайска. Футболисты появились на поле с траурными повязками. Для них это не просто дань памяти, а личная трагедия. Ушел наставник, учитель, отец…

- Боже мой… Виталий Жилкин умер… Поверить не могу… Вот только занял со своими парнями второе место на «Локоболе»… Мы виделись, шутили… Поверить невозможно. Всегда такой активный, столько футболистов воспитавший… Просто нет слов, - написал в Инстаграме комментатор «Матч ТВ» из Барнаула Михаил Меламед.

Слова соболезнования уже высказали и в самом «Динамо». К такой потере там тоже оказались не готовы:

- «Динамо-Барнаул» выражает глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память хорошему человеку и отличному тренеру! Пусть земля тебе будет пухом, Евгеньевич!

Виталий Евгеньевич был тренером самой титулованной футбольной школы Барнаула – «Динамо». Сюда мечтают попасть не только мальчишки, но непосредственно их наставники. Жилкин был одним из них.

Впрочем, свою профессиональную карьеру, как это часто бывает, Виталий Жилкин начинал именно как игрок. Он раскрылся в известном ташкентском «Пахтакоре», выступал за молодежный состав сборной СССР. А после завершения карьеры футболиста перешел на тренерскую работу, где сполна реализовал себя в качестве опытного наставника. Он тренировал барнаульское «Динамо», находкинский «Океан», а потом перешел в СДЮШОР «Динамо». Кстати, по его стопам пошел и его сын Евгений. В свое время он выступал в составе бело-голубых и полюбился местной публике.

Прощание с Виталием Жилкиным состоится 29 октября с 9.00 до 11.00 в ритуальном зале по адресу: ул. Аносова, 8.