2019-10-28T09:54:00+03:00
Общество

Съехал на обочину и умер: в Барнауле скончался известный футбольный тренер

Медики называют две версии гибели спортсмена
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Виталий Жилкин был тренером в спортшколе "Динамо"Виталий Жилкин был тренером в спортшколе "Динамо"Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В субботу, 26 октября, не стало известного барнаульского футбольного тренера Виталия Жилкина. Его сердце остановилось на 57-м году жизни.

Накануне он вместе со своими воспитанниками должен был отправиться на турнир в Томск. В субботу заехал на базу, взял мячи, провел обычную тренировку. И, как говорится, ничего не предвещало беды.

После тренировки Жилкин отправился по своим делам. Ближе к вечеру забеспокоились, что он не отвечает на звонки. А это было для него совсем нехарактерно. Но при этом телефон был доступен. Стали вычислять по месту положения телефона и… нашли…

Автомобиль стоял на обочине на улице Эмилии Алексеевой. Виталий Жилкин находился в салоне. Без дыхания… Что с ним произошло – пока непонятно. Это сможет определить только экспертиза. Пока медики озвучили две версии: инфаркт или тромб.

В воскресенье «динамовцы», собрав волю в кулак, вышли на матч против команды из Горно-Алтайска. Футболисты появились на поле с траурными повязками. Для них это не просто дань памяти, а личная трагедия. Ушел наставник, учитель, отец…

- Боже мой… Виталий Жилкин умер… Поверить не могу… Вот только занял со своими парнями второе место на «Локоболе»… Мы виделись, шутили… Поверить невозможно. Всегда такой активный, столько футболистов воспитавший… Просто нет слов, - написал в Инстаграме комментатор «Матч ТВ» из Барнаула Михаил Меламед.

Слова соболезнования уже высказали и в самом «Динамо». К такой потере там тоже оказались не готовы:

- «Динамо-Барнаул» выражает глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память хорошему человеку и отличному тренеру! Пусть земля тебе будет пухом, Евгеньевич!

Виталий Евгеньевич был тренером самой титулованной футбольной школы Барнаула – «Динамо». Сюда мечтают попасть не только мальчишки, но непосредственно их наставники. Жилкин был одним из них.

Впрочем, свою профессиональную карьеру, как это часто бывает, Виталий Жилкин начинал именно как игрок. Он раскрылся в известном ташкентском «Пахтакоре», выступал за молодежный состав сборной СССР. А после завершения карьеры футболиста перешел на тренерскую работу, где сполна реализовал себя в качестве опытного наставника. Он тренировал барнаульское «Динамо», находкинский «Океан», а потом перешел в СДЮШОР «Динамо». Кстати, по его стопам пошел и его сын Евгений. В свое время он выступал в составе бело-голубых и полюбился местной публике.

Прощание с Виталием Жилкиным состоится 29 октября с 9.00 до 11.00 в ритуальном зале по адресу: ул. Аносова, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новоалтайске хозяйка квартиры устроила пожар и с криками «горю!» сбежала
В Рубцовском районе гробы со скелетами смывает в реку
Подъезд к детскому саду перекрыли бетонными блоками
Второй полуфинал Лиги КВН-Алтай пройдет в Барнауле
Суд отказался принимать решение по сносу кофейни на месте «барнаульского разлома»
Чем опасен метиловый спирт в алкогольной продукции
10-летний мальчик попал под колеса Toyota Land Cruiser
Новая рабочая неделя на Алтае начнется с сильного ветра и потепления
Парк «Изумрудный» в Барнауле выставят на народное голосование
Отец Марии Бутиной рассказал, когда она прилетит в Барнаул
Учительница из Барнаула, которая прославилась скандальным фото, переезжает в Москву
День траура по погибшим в ДТП объявлен 28 октября в Алейском районе
Бандитов-гастролеров, грабивших пенсионеров, заключили под стражу в Барнауле
Ремонт второго котла после аварии на ТЭЦ в Яровом завершат к утру 28 октября
Имена погибших в Чечне десантников увековечили на Аллее Героев в Барнауле
В Рубцовске водитель иномарки врезался в автобус и погиб
Жительница Барнаула: Водитель маршрутки не выпускал моего сына, который потерял деньги
Один котел на ТЭЦ в Яровом запущен в работу
Запуск котла на ТЭЦ в Яровом отложили на два часа
Семьям погибших и пострадавших в ДТП на алтайской трассе помогут материально и психологически
Барнаульские спасатели снимали с дерева полуголого мужчину
На комбинате «Индустриальный» собрали первый урожай
На ТЭЦ в Яровом продолжаются ремонтные работы
Родственникам погибшим в ДТП с участием минивэна и микроавтобуса на алтайской трассе окажут помощь
В Барнауле водитель сбежал после серьезного ДТП
Службы ДПС в Бийске работают в усиленном режиме
Река Пивоварка снова стала белой
Руководитель ООО «ЯТЭК» рассказал, что произошло на ТЭЦ в Яровом
В Барнауле на несколько часов отключат отопление и горячую воду