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Проект набережной реки Барнаулки обсудили в мэрии

Проектом предусмотрены пешеходная зона, два моста, освещение, дополнительное озеленение
Константин СанталовКонстантинСанталов
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Проектом предусмотрены пешеходная зона, два моста, освещение, дополнительное озеленение.

Проектом предусмотрены пешеходная зона, два моста, освещение, дополнительное озеленение.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Участники Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» обсудили планы благоустройства набережной Барнаулки. Ее обустроят с обеих сторон реки - от проспекта Красноармейского до улицы Приречной. Там появятся пешеходная зона, два моста, освещение, дополнительное озеленение, сообщает пресс-служба мэрии города.

Проект затрагивает территорию сереброплавильного завода. Перед разработкой проектировщики и представители администрации города встречались с собственниками участка для согласования проектов.

Напомним, в Барнауле завершен первый этап создания туркластера: появилась набережная Оби, благоустроен Нагорный парк. В этом году есть шанс попасть в новую программу Ростуризма. В заявке на участие, подготовленной администрацией города, представлен также проект реконструкции разворотного трамвайного кольца на площади Свободы и другие проекты.