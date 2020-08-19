Проект набережной реки Барнаулки обсудили в мэрии

Проектом предусмотрены пешеходная зона, два моста, освещение, дополнительное озеленение. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Участники Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» обсудили планы благоустройства набережной Барнаулки. Ее обустроят с обеих сторон реки - от проспекта Красноармейского до улицы Приречной. Там появятся пешеходная зона, два моста, освещение, дополнительное озеленение, сообщает пресс-служба мэрии города.

Проект затрагивает территорию сереброплавильного завода. Перед разработкой проектировщики и представители администрации города встречались с собственниками участка для согласования проектов.

Напомним, в Барнауле завершен первый этап создания туркластера: появилась набережная Оби, благоустроен Нагорный парк. В этом году есть шанс попасть в новую программу Ростуризма. В заявке на участие, подготовленной администрацией города, представлен также проект реконструкции разворотного трамвайного кольца на площади Свободы и другие проекты.