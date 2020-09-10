На Алтае слесаря затянуло лентой конвейера

Дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Двух сотрудников предприятия по добыче нерудных материалов в Смоленском районе обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за которого рабочий получил тяжелые травмы.

По данным следствия, сменный мастер при ремонте оборудования не закрыл главный рубильник на замок и не проконтролировал отключение оборудования. А электрослесарь несанкционированно запустил систему.

- В итоге слесаря по ремонту оборудования протянуло между лентой конвейера и металлическими деталями устройства. Он получил повреждения, опасные для жизни, - сообщили в региональном Следкоме.

Уголовное дело расследовали по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Оно направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае мужчина целился в бутылку, но подстрелил товарища

Мужчины встретились в охотничьих угодьях и решили пострелять по бутылкам. Причем один подкидывал мишени, а другой пытался по ним попасть (подробнее)