На Алтае мужчина целился в бутылку, но промахнулся и подстрелил товарища

Двое мужчин встретились в охотничьих угодьях и решили пострелять по бутылкам Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники полиции задержали жителя Михайловского района, который нечаянно подстрелил своего товарища. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, сейчас по данному факту проходит проверка.

Двое мужчин встретились в охотничьих угодьях и решили пострелять по бутылкам из охотничьего ружья. Причем один мужчина подкидывал мишени, а другой пытался по ним попасть. Однако в один момент меткость подвела мужчину 1983 года рождения, и он подстрелил своего товарища в область предплечья.

Пострадавшего доставили в районную больницу, и медики доложили о произошедшем в дежурную часть. Так правоохранители и вышли на горе-стрелка.

По данному факту полиция проводит проверку. Оружие изъяли и направили на исследование.

- После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью, будет принято процессуальное решение, - отметили в управлении.

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