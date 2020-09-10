Стало известно, кто займет пост социального вице-губернатора Алтайского края

Игорь Степаненко. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Пост вице-премьера по социальным вопросам в алтайском правительстве, с которого ушла Ирина Долгова, займет Игорь Степаненко. 10 сентября глава региона Виктор Томенко на совещании в правительстве представил министрам соцзащиты, здравоохранения, образования и науки их нового куратора.

- При этом за Игорем Степаненко оставлен его прежний функционал - организация деятельности органов власти в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты от ЧС, - сообщили в правительстве.

Ирина Долгова покинула должность вице-премьера три недели назад. Причиной стали «обстоятельства личного характера».

Игорь Степаненко до нового назначения был также зампредседателя правительства Алтайского края, только в зону его ответственности входил контроль экстренных ситуаций.

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