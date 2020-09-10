Алтайской больницей будет руководить омский врач, уволенный после смерти пациентки

Женщину перевозили из одной больницы в другую. Фото: Олег УКЛАДОВ

После ухода Андрея Макина с поста главного врача рубцовской горбольницы № 1 его место занял 55-летний Игорь Соколов. Последний известен тем, что в марте был со скандалом уволен с должности главврача Калачинской ЦРБ в Омской области. Причиной увольнения стала смерть женщины, которой не смогли точно установить диагноз, сообщает Банкфакс.

Крупный скандал повлек тогда возбуждение уголовного дела и вмешательство губернатора Омской области Александра Буркова. 44-летняя мать четверых детей обратилась к врачам с высоким давлением и головной болью. Ее перевозили из одной больницы в другую - то в Горьковскую ЦРБ, то в Калачинскую ЦРБ. На шестой день метаний женщина скончалась в реанимации. Проверка показала, что медики отступили от стандарта оказания помощи. Региональный следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Главврачей двух ЦРБ уволили.

На какой стадии сейчас находится уголовное дело и каков статус Игоря Соколова, не известно.

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