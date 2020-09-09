Еще 163 человека пострадали от клещей в Алтайском крае

Всего с начала сезона активности паразитов в медучреждения обратились 9 815 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на присасывание клещей пожаловались еще 163 человека. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, большая часть пострадавших от кровососов – грибники.

- Учитывая, что за последнюю неделю 80% лиц пострадали от присасывания клещей при сборе грибов, напоминаем о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении осмотров, применении репеллентов. В случае присасывания клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью, - говорят эксперты.

Всего с начала сезона активности паразитов в медучреждения обратились 9 815 человек, из них почти 3 тысячи – дети до 14 лет. Этот показатель ниже на 15% прошлогоднего. У 18 пациентов обнаружен клещевой вирусный энцефалит, в том числе у четырех детей.

Также специалисты ведомства напомнили, что с третьей декады августа активизировались клещи рода Дермацентор. Они переносят возбудителей сибирского клещевого тифа. Период опасности продлится до конца сентября.

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