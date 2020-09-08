Ждать недолго: когда в Алтайский край может прийти бабье лето

Бабье лето на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Алтайском крае дожди и холод сменятся теплом. По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет повышаться совсем скоро – уже с этой пятницы, 11 сентября. О том, какой именно погода будет на этой неделе и стоит ли ждать бабьего лета в ближайшие дни в разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В первой половине этой недели ожидается неустойчивая дождливая погода. Наибольшее количество осадков выпадет 8 и 9 сентября. До пятницы, 11 сентября, в Алтайском крае будет прохладно. Ночью столбик термометра в основном будет держаться на отметке +2…+8 градусов, 10 сентября по западу при прояснении и вовсе возможны заморозки на почве до 0…-2 градусов.

Днем в регионе температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+17 градусов. К счастью, к концу недели столбик термометра начнет подниматься вверх. Уже на выходных будет теплее, до +17…+23 градусов.

Отметим, что традиционно бабье лето наступает в период с 14 по 21 сентября. Однако оно может начаться несколько раньше или позже. По предварительному прогнозу, потепление, которое будет Алтайском крае после 12 сентября как раз может совпасть с установлением бабьего лета.

Погода в среду, 9 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные дожди. Ветер западный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +11...+16 градусов. На большей части территории небольшие, по северу местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью +4…+6 градусов. Небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем в среду температура воздуха составит +12...+14 градусов. Умеренный дождь. Ветер западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Погода в четверг, 10 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов., местами заморозки до -2 градусов. Местами небольшие дожди, по востоку местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +12...+17 градусов. Местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью +3...+5 градусов. Небольшой дождь. В утренние часы туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем в четверг температура воздуха составит +13...+15 градусов. В первой половине дня небольшой дождь. В утренние часы туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Погода в пятницу, 11 сентября

Ночью в регионе будет +2...+7 градусов, местами по западу заморозки до -2 градусов. Местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +12...+17 градусов. Местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В краевой столице ночью +3…+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

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