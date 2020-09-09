Барнаульский зоопарк принял в семью маленького пернатого подкидыша

Малыша подкинули к воротам зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» сообщил о подкинутом журавленке. Его зовут Жора.

Как сообщает зоопарк на своей странице во Вконтакте, утром 8 сентября его обнаружили у ворот.

- Вчера наше утро началось волнительно, со звонка от охраны: «У ворот зоопарка кто-то оставил «живую коробку». Ни звонка, ни записки, только надпись «Жорик», - рассказали сотрудники «Лесной сказки» в соцсетях.

Журавлик оказался совсем молодым. Кроме того, у него обнаружили неправильно сросшееся крыло после перелома. К сожалению, он больше никогда не сможет летать.

Зоопарк пообещал заботиться о малыше и делать все возможное, чтобы ему было хорошо и комфортно в новой семье.

Кстати, это не единственный Жорик в нашем зоопарке. К примеру, такое же имя носит медведь, лебедь и гусь.

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