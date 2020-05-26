С медведицей на вышке: Барнаульский зоопарк порадовал маленьких пациентов ковидного госпиталя

24 мая представители Барнаульского зоопарка вместе с медведицей Глашей навестили юных пациентов ковидного госпиталя, который работает на базе краевого Центра охраны материнства и детства. В беседе с “Комсомольской правдой” Сергей Писарев, директор “Лесной сказки”, рассказал, что в восторге от этой встречи были не только дети, но и их родители, а также медработники.

Несмотря на пандемию коронавируса, волонтеры, среди которых и представители зоопарка, продолжают радовать маленьких пациентов больниц Барнаула. Правда, сейчас дети и их родители наблюдают за происходящим из окон учреждения.

Барнаульский зоопарк порадовал пациентов ковидного госпиталя.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

- Мы давно помогаем детям и этот раз не стал исключением. Ранее уже выполнял просьбы ребятишек, например, дарил игрушки, компьютер. Так и появилась идея посещать больницы с доброй миссией, захотелось порадовать детей в этот сложный период, когда все изолировано. Мы решили, что это будет очень здорово и поехали вместе с Глафирой, - рассказывает Сергей Писарев.

Чтобы дети смогли увидеть маленькую медведицу пришлось использовать вышку, на которой с питомцем поднялся Александр Чеботарев, заместитель директора зоопарка. Вот, что он рассказывает о своих эмоциях:

- Взгляд счастливых детей вызвал такое умиление, что честно говоря, у самого появились слезы на глазах. В восторге были и родители детей и врачи, которые там работают.

Барнаульский зоопарк снова порадовал юных пациентов больницы.Автор: Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Сотрудники зоопарка отмечают, что Глаша словно чувствовала, насколько важны для малышей положительные эмоции и с радостью позировала перед окнами больницы.

- Это потрясающая акция, она очень нужна таким деткам, поэтому будем повторять еще, - резюмировал директор Барнаульского зоопарка.

Как медведица попала в Барнаул

Два месяца Сергею Писареву позвонили из Минприроды Республики Алтай с просьбой принять на постоянное место жительство медвежонка. Малыша нашли на окраине села Онгудай. В тот момент ему было не более двух месяцев. Что стало с семьей малыша – неизвестно. Оставлять его одно было опасно, поэтому медвежонка изъяли из естественной среды обитания и стали готовить все необходимые документы.

Глаша в Барнаульском зоопарке.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

- Посетители зоопарка давно просили нас о том, чтобы вместе с гималайским здесь жил и бурый медведь. В принципе это выполнение их просьбы. Как говорится, сама жизнь так распорядилась и у нас появилась Глаша. Она очень ласковая и общительная. Думаю, что как только зоопарк откроется, все с огромным удовольствием будут наблюдать, как мы с ней гуляем, - сказал Сергей Писарев.

Медведице не пришлось долго привыкать к новой жизни, потому что она рано попала в руки к охотоведам и не боялась людей.

-У Глаши особенный характер, она очень дружелюбная. Поняли это с первых минут, когда только открыли переноску и увидели этот взгляд. Она просто накинулась на меня и начала облизывать, сейчас это ее самое любимое занятие. Глаша уже освоилась и познает мир, мы водим ее по зоопарку, знакомим с животными, - рассказывает Александр Чеботарев.

Глаша в Барнаульском зоопарке.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В ближайшее время для новой питомицы планируют строить вольер. В Барнаульском зоопарке будут рады помощи и тому, если кто-нибудь из предпринимателей возьмет опекунство над Глафирой.

Когда зоопарк будет принимать посетителей

Сергей Писарев отметил, что пока точно неизвестно, когда зоопарк возобновит свою работу.

- Это зависит от Роспотребнадзора. Как только поступит распоряжение, мы, естественно, сообщим об этом всем, - сказал директор “Лесной сказки”.

Глаша в Барнаульском зоопарке.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Напомним, ранее в зоопарке запустили предварительную продажу билетов. Билет «на будущее» можно будет использовать в любой день после снятия ограничений. Он будет действителен до 31 декабря 2020 года.

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