Бийчанин отправил покупателю почти тонну меда, но денег так и не получил

В Самару отправили 819 килограммов алтайского лакомства Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бийска, занимающийся продажей меда, стал жертвой мошенников. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, 29-летний бийчанин увидел предложение о скупке меда на одной из сайтов объявлений. Он связался с потенциальным покупателем и договорился о сделке.

В Самару отправили 819 килограммов алтайского лакомства, за это покупатель должен был заплатить около 100 тысяч рублей. Однако деньги за товар так и не поступили, а заказчик и вовсе перестал выходить на связь.

После этого мужчина понял, что ждать денег бессмысленно, и обратился в полицию. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

- Необходимо перепроверять информацию, которую Вы получаете от незнакомцев. Не переводите деньги на неизвестные счета и не переходите по сомнительным ссылкам, - напомнили алтайские правоохранители.

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